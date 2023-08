Evade dai domiciliari, arrestata 22enne

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico, i militari della Stazione CC di SS.Cosma e Damiano hanno tratto in arresto per evasione una donna 22 enne del luogo, gravata da precedenti di Polizia. La stessa, a seguito di ricerche mai interrotte, è stata rintracciata presso la propria abitazione da dove era evasa dagli arresti domiciliari il 04.05.2023.

L’arrestata dopo le formalità di rito è stata tradotta presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia