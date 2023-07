Evade dai domiciliari, arrestato 51enne di Minturno

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico, i militari del N.O.RM. –Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto per evasione un uomo 51 enne di Mondragone domiciliato a Minturno, gravato da precedenti di Polizia, per essersi allontanato arbitrariamente dal

luogo ove era sottoposto in regime di detenzione domiciliare. l’arrestato dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in attesa di giudizio direttissimo.