Evade dai domiciliari, arrestato dai Carabinieri

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio.

A conclusione di mirata attività investigativa da parte dei militari della compagnia carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati contro il patrimonio. Nello specifico, i militari del:

comando stazione cc di Scauri di Minturno hanno tratto in arresto in ottemperanza all’ordinanza di custodia cautelare in carcere una persona cl. 01 di Minturno per evasione. Il provvedimento cautelativo è scaturito a seguito dei vari riscontri operati dai militari dell’arma attraverso cui veniva appurato che il prefato violava il regime coercitivo impostogli allontanandosi dal proprio

domicilio senza alcuna autorizzazione in più circostanze nell’ultimo bimestre. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Isernia.