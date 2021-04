Evade dai domiciliari ubriaco, arrestato 22enne

Il 25 aprile 2021, durante le prime ore della notte, in sezze, i carabinieri del locale comando stazione traevano in arresto un cittadino romeno 22 enne, sottoposto agli arresti domiciliari. Nella circostanza i militari operanti, durante un servizio di controllo del territorio, constatavano la presenza del soggetto in evidente stato di ebbrezza alcolica nei pressi di una piazza cittadina. fermato dai carabinieri opponeva loro energica resistenza, ma veniva arrestato e condotto presso le camere di sicurezza in attesa di giudizio con rito direttissimo.

Dovrà rispondere dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.