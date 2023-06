“Fabian”, il delicato romanzo di Paolo Innocenti

Casa Editrice: Nonsolopoesie Edizioni

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 108

Prezzo: 10,00 €

“Fabian” è il nuovo romanzo di Paolo Innocenti, ambientato in Scozia a partire dagli anni Ottanta; con una scrittura spontanea e intrattenente, si presentano i punti di vista in prima persona di Aaron e Fabian, due amici inseparabili. I protagonisti crescono insieme e sono molto uniti, nonostante Fabian sia diverso dagli altri ragazzi; l’autore non rivela esplicitamente di cosa soffra il giovane ma si può dedurre, nel corso della storia, che abbia una sindrome che lo rende più fragile. Osserviamo e conosciamo Fabian attraverso lo sguardo affettuoso di Aaron: «Era l’amico più importante della mia vita. I nostri dieci anni, facevano sì che tutto il nostro mondo apparisse speciale, anche se entrambi eravamo impazienti di crescere, ma la nostra adolescenza ci imprigionava, costringendoci quasi a una schiavitù. Naturalmente non corrispondeva alla realtà, ma noi ci sentivamo oppressi, non volevamo più essere bambini ma grandi, e andare in giro per il mondo a esplorare paesi che fino a quel momento vedevamo solo illustrati sui libri di scuola». Insieme, i due ragazzi affrontano tante avventure, e nel romanzo possiamo anche assistere alle loro esperienze in mondi fantastici; ad esempio, seguendo un gattino randagio nel bosco ammantato di neve, Aaron e Fabian si ritrovano in un’immensa prateria, illuminata da un sole accecante e dove non c’è più traccia di neve: «I nostri occhi si erano adattati alla forte luce, una prateria si estendeva a perdita d’occhio davanti a noi; tutto era verde, gli uccellini cinguettavano, piccoli torrenti serpeggiavano sul terreno formando piccole cascate: sembrava di essere finiti nel giardino dell’Eden». Le emozioni scaturite dalle loro avventure se le porteranno dentro per tutta la loro esistenza, e li legheranno ancora di più l’uno all’altro; anche quando le differenti scelte di vita e le condizioni di salute li separeranno, quei momenti magici saranno sempre nei loro cuori. Paolo Innocenti presenta un romanzo emozionante in cui vi sono diverse incursioni nel fantastico e in cui, soprattutto, si narra la storia di una grande amicizia caratterizzata da un profondo rispetto, che invita a riflettere sul modo in cui trattiamo gli altri e anche la natura, così come le piante e gli animali; si offre, inoltre, un interessante punto di vista sulla diversità, che non è mai considerata da Aaron un limite ma, anzi, come una possibilità di accedere a un altro tipo di sensibilità, a un più fresco e sincero sguardo sul mondo. L’opera è sicuramente adatta ai giovani in crescita ma è assolutamente apprezzabile anche dagli adulti in cerca di emozioni genuine.

Contatti

www.nonsolopoesie.org

Link di vendita online

https://www.ibs.it/fabian-libro-paolo-innocenti/e/9791281178267