Fara Film Festival, dal 22 al 25 luglio la seconda edizione

A distanza di due anni dalla prima edizione del festival ritorna nel meraviglioso e storico borgo medievale con vista su Roma l’atteso Fara Film Festival, dal 22 al 25 luglio 2021.

“Sarà un evento molto importante per il rilancio della cultura e del turismo della nostra provincia e di Fara in Sabina in particolare – afferma il presidente Riccardo Martini che prosegue – e voglio ringraziare il sindaco e la sua giunta per il sostegno istituzionale. Porteremo la qualità che questa città merita, con il cinema e non solo perché il festival vedrà la partecipazione anche delle eccellenze enogastronomiche della Sabina. Sarà un festival glamour e spumeggiante, adatto a tutte le età, alle famiglie ma anche ai giovani, offrendo un programma ricco di ospiti e di opere audiovisive interessanti. Per questo motivo quest’anno ho deciso di affidare la direzione artistica del festival a Daniele Urciuolo, giovane produttore, esperto di festival e di cine-turismo”.

Il Festival sarà diviso in quattro giornate con proiezioni di cortometraggi, opere fuori concorso e un lungometraggio diverso ogni sera. Una giuria di qualità composta da esperti valuterà le opere per decretare i vincitori finali per ogni categoria. Le proiezioni sono gratuite fino a esaurimento posti. Le proiezioni principali si svolgeranno in piazza Duomo con un’arena all’aperto, con sedute distanziate nel rispetto delle norme previste dal protocollo anti COVID-19. Nella terrazza belvedere di piazza Duomo sarà altresì allestita da Martini Eventi un’area lounge per tutti coloro che vorranno provare un’esperienza legata all’arte e al gusto.

“Durante il festival ospiteremo a Fara in Sabina attori, registi, volti noti del cinema e della tv – afferma il direttore artistico Daniele Urciuolo – e coinvolgeremo anche talenti della provincia di Rieti del cinema, dello sport, della moda e dell’arte in generale. Tra i membri della giuria abbiamo già comunicato il primo nome, quello di Elda Alvigini, brillante attrice divenuta popolare con la serie tv I Cesaroni. Sarà un festival social, infatti abbiamo attivato il nuovo profilo Instagram del @farafilmfestival e restaurato il logo. Dal punto di vista artistico sarà un festival competitivo che mira a diventare un punto di riferimento per il cinema italiano”.

Occorrerà seguire nei prossimi giorni i profili social del festival per scoprire i nomi degli ospiti e delle opere in concorso. Appuntamento al 22 luglio in piazza Duomo per la serata inaugurale della seconda edizione del Fara Film Festival.

