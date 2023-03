Favole di Gusto 2023: inaugurata a Gaeta la prima edizione

La prima edizione di Favole di Gusto prende vita a Gaeta, sulla scia delle ormai conosciute Favole di Luce. Una manifestazione nata dall’idea del sindaco Cristian Leccese e volta alla diffusione della cultura enogastronomica del territorio.

Per tutto il mese di marzo, ogni weekend, a partire dalle 17, le vie di della città saranno caratterizzate dalla presenza di stand, che offriranno la possibilità di degustare e acquistare i tipici prodotti gaetani. Un percorso che tocca diversi punti di Gaeta, da Piazza Mare all’Arco a Piazza della Libertà, e che vede in Via Indipendenza il cuore dell’iniziativa, con le attività commerciali degli storici vicoli, che si riversano nelle strade per offrire al pubblico le proprie prelibatezze.

“Un’idea nata dall’esigenza di destagionalizzare il turismo nella nostra città, cercando di riuscire a replicare il grande successo di Favole di Luce, un obiettivo sicuramente complesso ma che ci auguriamo possibile, data la particolarità dell’iniziativa, che permette di far conoscere alle persone le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio”. Queste le parole di Cristian Leccese, rilasciate in occasione dell’inaugurazione di Favole di Gusto, tenutasi nella giornata di sabato 4 marzo, in Piazza Mare all’Arco.

Inaugurazione che ha visto anche la presenza del presidente del Confcommercio Lazio Sud, Giovanni Acampora, che sostiene fortemente l’evento, e dell’onorevole Salvatore De Meo, presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento Europeo. Proprio quest’ultimo, si è espresso su Favole di Gusto, dichiarando il suo apprezzamento per l’iniziativa: “Sono state messe in campo delle azioni che hanno reso Gaeta un luogo da visitare durante tutto l’anno, ed è stato fatto attraverso il coinvolgimento degli operatori della ristorazione e del turismo, che contribuiscono a rendere gli scorci della città, come quello di Via Indipendenza, ancora più belli e ricchi”.

La giornata di ieri è iniziata con la cerimonia ufficiale di presentazione, e proseguita con il taglio del nastro, che ha aperto la strada al pubblico, che si è riversato in Via Indipendenza, al seguito del sindaco Leccese e degli altri addetti ai lavori. Sono seguiti, poi, i primi assaggi dei prodotti tipici, come tielle, frittelle, olive e la tipica liatina di maiale, offerti dai punti vendita sparsi lungo la via. Numerose sono state le persone che sono accorse per la prima giornata di Favole di Gusto, per un inizio che lascia ben sperare per il proseguimento della manifestazione, che offrirà ai curiosi le proprie iniziative per tutto il resto del mese.