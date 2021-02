FdI Formia, il portavoce detta la linea: al lavoro su programma e lista

Si avvicina rapidamente l’impegno elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Formia, al quale Fratelli d’Italia parteciperà con entusiasmo e slancio, grazie al rinnovamento del Partito e dell’impegno del suo leader Giorgia Meloni a livello nazionale.

La linea del partito sarà quella tracciata insieme al Vice Coordinatore Regionale Enrico Tiero e ribadita dal Portavoce Comunale Giovanni Valerio, ovvero quella di cercare un’unità di intenti da parte del centro destra. In quest’ottica prendiamo piacevolmente atto della disponibilità palesata dall’On. Gianfranco Conte a ricoprire il ruolo di candidato Sindaco, risorsa importante anche durante la fase consiliare per il gruppo ma ciò non toglie che la decisione ufficiale andrà assunta con serenità e con il confronto con le altre forze di centro destra, laddove in politica non esistono imposizioni o preclusioni. ” Nel frattempo – afferma il portavoce Giovanni Valerio – FdI sta redigendo a Formia il programma elettorale e la lista che verrà depositata a sostegno del candidato Sindaco che sarà individuato per la realizzazione dello stesso, nell’ottica del rinnovamento e con la consapevolezza delle aspettative che oggi incombono sul gruppo di Fratelli d’Italia, che non può più essere a Formia un partito da prefisso telefonico a causa di personalismi da ancien règime.”

Condivisa la linea del portavoce dal consigliere comunale e provinciale uscente, Pasquale Cardillo Cupo, il quale “nell’avallare la strategia del portavoce comunale, unico evidentemente autorizzato da Statuto ad esprimerla, auspica una maggiore serenità, da parte di tutti, per scelte importanti che dovranno vedere la città di Formia protagonista esclusiva, escludendo ammucchiate tali da ricoprire tutto l’arco partitico prive di ogni senso e di ogni logica, ma favorendo contenuti e appartenenze per non disorientare i cittadini, in favore di progetti concreti e costruttivi, a discapito di chiacchiere inutili e interventi da Bar dello Sport.”

Linea, questa, condivisa anche dal Dirigente Provinciale, Stefano Di Russo, che “ha sottolineato la piena fiducia nel portavoce Giovanni Valerio per il grande lavoro svolto e in corso di svolgimento per la composizione di una lista elettorale pronta ad affrontare la prossima tornata elettorale con slancio ed entusiasmo, nella consapevolezza che FdI non può più permettersi a Formia percentuali prossime allo zero come nelle ultime tornate elettorali.”