Fermato fuori dal proprio comune con una cesoia, allontanato con foglio di via

Nel corso della tarda serata di ieri , in Castelforte (lt), i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia cc di Formia nell’ambito di specifica attività di controllo del territorio, volta a prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio e la persona, soprattutto in conseguenza della particolare recrudescenza dei furti in abitazione, fermavano una persona sospetta, un 21 enne di rimini (RN) domiciliato in ss. Cosma e Damiano (LT).

Quest’ultimo, sottoposto a perquisizione personale effettuata sul posto, ove il giovane si trovava senza giustificato motivo, veniva trovato in possesso di una cesoia verosimilmente utilizzata per poter recidere reticolati a protezione di accessi privati. nei confronti del suddetto è stato richiesto ed ottenuto dal medesimo reparto dell’arma, per il tramite della p.s. di Formia, il foglio di via obbligatorio, con il divieto di fare ritorno in quel comune per la durata di anni tre., mentre il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.