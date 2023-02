Fermiamo il bullismo e la violenza online

Il rapporto tra adozione e bullismo è un tema molto noto agli addetti ai lavori del mondo adottivo che, sempre più spesso, raccolgono le doglianze delle famiglie che chiedono aiuto affinché i loro figli adottivi non vengano emarginati, isolati o fatti vittime di sterili pregiudizi (come ad esempio il colore della pelle per quanto riguarda i bambini stranieri).

Un ricerca condotta qualche anno fa ha evidenziato che, quanto all’inserimento dei figli adottivi nella scuola italiana, le difficoltà che maggiormente si incontrano non sono solo a livello didattico, ma sono soprattutto legate ad una «mancata accoglienza», causata anche della scarsa conoscenza da parte del corpo docente delle specificità dell’adozione. Il 71% degli intervistati ha riferito che i propri figli adottati sono stati vittime a scuola di episodi ripetuti di bullismo. E’ quanto emerge da un rapporto su scuola e adozione presentato dall’Unione famiglie adottive italiane (Ufai).

Per questi motivi il Centro per le adozioni internazionali con il patrocinio del Comune di Gaeta, aderisce alla giornata internazionale contro il bullismo e cyber bullismo partecipando a un evento realizzato da Terre des Hommes, associazione con la quale il Centro Adozioni collabora da anni per lavorare insieme sui diritti dei bambini.

L’evento: “SPECIALE SAFER INTERNET DAY PER LE SCUOLE: Fermiamo bullismo e violenza online. Sosteniamo il protagonismo giovanile” si svolgerà il 7 FEBBRAIO 2023, ore 10.30-12.00, LIVE STREAMING su Facebook e YouTube.

In occasione della giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet e della giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, Terre des Hommes, in collaborazione con OneDay e ScuolaZoo, invita le scuole di tutta Italia all’evento “Speciale Safer Internet Day” durante il quale ragazzi e ragazze dialogheranno con istituzioni, ospiti ed esperti per imparare a proteggersi dai pericoli della rete.

Durante l’evento verrà data voce alle esperienze, alle paure, alle domande delle nuove generazioni attraverso momenti Q&A a loro dedicati con un’esperta legale e una psicoterapeuta, a partire dai nuovi dati dell’Osservatorio indifesa 2023 su bullismo e cyberbullismo.

Intervengono: Marco Domizi, Polizia Postale; Luana Lavecchia, Tik Tok Itali; Federica Giannotta, Terre des Hommes; Roberto Natale, RAI per la Sostenibilità ES; Alicia Ruiz Huidobro, BIC Corporate Foundation; Marisa Marraffino, avvocata ed esperta dell’area Tutela Minori di Terre des Hommes; Marzia Terragni, psicoterapeuta ed esperta dell’area tutela Minori di Terre des Hommes. Modera un presentatore di ScuolaZoo.

Intervengono i ragazzi e le ragazze delle scuole italiane, insieme ai giovani ambassador del progetto Network indifesa sostenuto da BiC Foundation.

Compila il modulo per aderire con la tua classe. https://terredeshommes.it/news/safer-internet-day/