Festa della Mamma, conciliare famiglia e lavoro in Poste è possibile anche con tre figli. La testimonianza di Francesca

Nel giorno della Festa della Mamma, Poste Italiane celebra questa importante ricorrenza attraverso una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità. L’Azienda, ad esempio, ha pensato per le neomamme un percorso dedicato “Lifeed”, che ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione.

Sul tema della genitorialità e della gestione dei tempi lavorativi e famigliari, la testimonianza diretta di una mamma lavoratrice, Francesca Sipone, 39 anni, collaboratrice presso l’ufficio postale di Latina Centro, in piazza dei Bonificatori, in Azienda dal 2007, prima come part time e poi la trasformazione del contratto a full time, mamma di Cristiano, di 20 anni, Celeste, di 14 anni e Crystal di 4 anni.

La selezione e l’ingresso in Poste Italiane. “Sono entrata in azienda – racconta Francesca – dopo aver superato una selezione e, dopo i vari colloqui sono stata assunta, ho svolto il ruolo di operatore di sportello presso l’ufficio postale di Trigoria, a Roma quando ero part time e questo tipo di contratto mi ha agevolato nella crescita dei miei primi due figli. Poi l’avvicinamento a casa presso l’ufficio postale di Tor San Lorenzo e con il passaggio a full time nella sede di Aprilia 1.”

Il rientro al lavoro e l’attenzione dei colleghi e dell’Azienda. Tra l’ultima gravidanza con la nascita di Crystal e il rientro in ufficio sono poi stata trasferita a Latina centro, mia attuale sede di lavoro – continua Francesca – La direttrice, Pamela Antonucci, che mi ha sempre supportato e anche i colleghi che sono molto comprensivi e mi consentono, ad esempio, di fare qualche cambio turno tra mattina e sera in base alle mie esigenze. In ufficio c’è molto affiatamento e questo mi permette di lavorare in sintonia con tutti. L’Azienda si è sempre dimostrata attenta alle mie esigenze durante le mie ultime gravidanze. Anche a casa con l’aiuto di mio marito Giovanni, che tra l’altro è anche un collega, riusciamo a gestire al meglio la vita famigliare.”

Conciliare lavoro e vita famigliare. “Grazie a questa grande azienda di cui faccio parte – spiega Francesca – ho potuto conciliare la mia vita familiare con il lavoro e questa è una grande fortuna che non tutte le aziende ti permettono.”

L’iniziativa filatelica di Poste Italiane per la Festa della Mamma. In occasione della Festa della Mamma, una nuova iniziativa filatelica di Poste Italiane, che dedica una colorata cartolina alla speciale ricorrenza. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività. La cartolina è disponibile online sul sito filatelia.poste.it, negli otto uffici postali con sportello filatelico della provincia di Latina (Latina Centro, Piazzale dei Bonificatori, Aprilia, Cisterna, Formia, Gaeta, Minturno, Sabaudia e Terracina) e negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale, dove fino al 15 maggio sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.