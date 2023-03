Festa dell’Annunziata e innovazioni del cibo del nostro territorio: al via a Gaeta l’ultimo weekend di Favole di Gusto

Ultimo weekend della 1ª edizione di “Favole di Gusto” dedicato alla Festa dell’Annunziata, una delle più sentite nella tradizione gaetana.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Gaeta, con il patrocinio e contributo dalla Camera di Commercio Latina-Frosinone, condivisa con Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud, CNA Latina Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Consorzio MAM Memoria, Arte, Mare – Gaeta, in collaborazione con Pro Loco Gaeta, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e per l’Ospitalità Alberghiera “Angelo Celletti” di Formia e Associazione Provinciale Cuochi di Latina, inebrierà ancora per due giorni via Indipendenza e le piazzette del Borgo, con profumi e sapori, musica, spettacoli itineranti, percorsi esperienziali, attività ludiche e laboratori creativi per grandi e piccini.

Tema culinario settimanale sarà l’innovazione dei cibi del nostro territorio, a partire dallo show cooking a cura dell’IPSEOA “Celletti” di Formia, che si svolgerà in Piazza della Libertà (sabato 25 ore 17:00) e sarà legato soprattutto ai prodotti ortofrutticoli tradizionali del Sud Pontino ed esotici, per poi virare sulla stagionalità del pescato nel rispetto delle tradizioni enogastronomiche gaetane; i piatti presentati saranno schiaffoni alle canocchie, topinambur e germogli di bambù, scultura vegetale, votapiatto di calamarelle e cream tart.

In Piazza Sapienza, il professor Giuseppe Nocca converserà su “Il pesce all’asta” e “Le paranze: quale futuro”, mentre lo storico Cosmo Di Russo affronterà le tematiche dei cambiamenti del gusto e delle innovazioni in cucina con “I mutamenti del gusto” e “La barca, il Santo, l’insegna e le fiere”; domenica 26, inoltre, il biologo Adriano Madonna parlerà degli effetti sulla biodiversità marina del Golfo di Gaeta dovuti alla “Tropicalizzazione del Mediterraneo”; la compagnia “Life Crew” del Centro del Movimento di Gaeta si esibirà, invece, a partire dalle 18:30, fondendo danza con visual.

Piazza Capodanno sarà sempre ricca: di giochi “di ieri e di oggi” e laboratori ludico-creativi per i più piccoli, con “Pazzielle in Piazza”; e di storia, con la rievocazione “Caieta nell’età romana”, a cura dell’Associazione “Sogni e Spade”.

Le note di “Favole di Gusto live” e di Radio Spazio Blu accenderanno Piazza Mare all’Arco dalle 16:00, per poi lasciare spazio alla musica di “Barbara Eramo & The Bobolink”, in “Emisferi” (sabato 25 alle 18:30); domenica 26 marzo, alle 17:30, appuntamento con lo spettacolo di danza “Rumba degli scunnizzi e tammurriata nera”, a cura dell’ASD Universo Danza, al quale seguirà il concerto di Lady Botte & Bottari Sud Sound.

Proseguono in via Buonomo i laboratori esperienziali del gusto a cura di Gretel Factory con il “Gelato Favole di Gusto”, mentre sabato 25, l’Associazione Post Scriptum proporrà “Attacco di poesia”, con letture di Neruda, Baricco, Merini ed altri, a cura dell’attore Christian Catanzano; inoltre, ognuno potrà contribuire a creare un muro di versi poetici scrivendo una frase, una parola o un verso che ama.

L’intero percorso sarà arricchito dagli spettacoli itineranti “Clown e canovacci della Commedia dell’arte”, a cura della Compagnia Internazionale “Circo a Vapore”; e “I cavalieri del Ducato di Gaeta”, dell’Associazione “La Triade”.

Il calendario completo degli eventi è disponibile al seguente link: https://bit.ly/FavolediGustoProgrammaCompleto.

Per maggiori informazioni, sarà possibile visitare le pagine Facebook e Instagram “Favole di Gusto – Gaeta”, contattare i numeri 0771.469292 e 0771.465054, o inviare una mail all’indirizzo favoledigusto@comune.gaeta.lt.it o info@prolocogaeta.it.