Fiamme in un fienile di un’azienda agricola

I Vigili del fuoco sono impegnati da ieri pomeriggio per spegnere l’incendio in un’azienda agricola in località Fossignano, nel comune di Aprilia. A bruciare sono 100 balle di fieno e due macchine per l’agricoltura stoccate in un fienile di oltre 250 metri quadrati.

Spento il rogo stanotte, le squadre stanno ora operando per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area anche con l’utilizzo di pale meccaniche.