Fiat 500 Club Italia, domenica il raduno a Sabaudia

Domenica 10 settembre a Sabaudia le Fiat 500 tornano a incontrarsi in uno dei più classici appuntamenti del Fiat 500 Club Italia – 4PR nell‘incantevole scenario di uno degli angoli più affascinanti della costa tirrenica, dove le acque dolci dei laghi costieri baciano quelle salmastre del mare al cospetto delle creste del Monte Circeo dalla cui sommità Maga Circe ammalia di suggestione una strada che corre sulle dune incontaminate, tra le più divertenti da percorrere partendo dalla città-museo di Sabaudia, testimonianza principe del rigore puro ed essenziale dell‘architettura razionalista.

Il raduno di Sabaudia, giunto alla quindicesima edizione, è occasione per calarsi nella storia e nell‘arte dell‘Italia del Novecento e immergersi in un contesto ambientale tra i più suggestivamente selvaggi del nostro Paese: l’appuntamento anche quest’anno è previsto in Piazza del comune, tutti gli appassionati cinquecentisti si incontreranno alle 8,30 del mattino per le iscrizioni, dopo il benvenuto del coordinatore Aldo Crivellaro e dopo qualche foto di rito si dirigeranno con il supporto della protezione civile per un giro turistico lungo un suggestivo percorso panoramico per il lungo mare di Sabaudia passeranno per Borgo Vodice alla Cantina Sant’Andrea per l’aperitivo e infine si arriverà a San Felice Circeo, dove al ristorante LE FEMMINE, si svolgerà il pranzo.

Per info e iscrizioni contattare il coordinatore Aldo Crivellaro al 3384487128