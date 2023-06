Fieri di essere “Carducci”

La pioggia dei giorni scorsi non li ha fermati e, imperterriti, hanno vinto. Terminata la stagione dei concorsi musicali sono arrivati puntuali i trionfi per l’orchestra del nostro istituto, trionfi che però non sorprendono gli estimatori dei giovani musicisti della scuola, da anni avvezzi alla vittoria.

Orchestra sul podio a Napoli per il primo premio al concorso “Saverio Mercadante”, con il punteggio di 99/100 e a Bovino (Fg) al Concorso Internazionale “Florestano Rossomandi”, con la votazione di 98/100. Non è mancata anche una pioggia di premi per i solisti delle quattro classi di strumento e per gli ensemble, per un totale di 23.

Ben contenti i docenti, che da oltre un decennio conducono verso tanti successi i loro studenti: Luigi Colozzo (docente di chitarra), Ugo Mariani (docente di pianoforte), Nadia Supino (docente di violino) e il prof. Sergio Brusca, docente di clarinetto e direttore d’orchestra, nonché autore di brani originali e di tutti gli arrangiamenti eseguiti.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Geremicca, che quest’anno è al timone di un istituto che sta portando lustro al territorio nelle competizioni di tutta Italia.

Il palmares di quest’anno, tra i 23 premi, annovera un primo premio assoluto per la chitarrista di 2^ media Marina Vagnati e ben 12 primi premi e 10 secondi premi nelle varie esibizionistrumentali presentate dai giovani musicisti gaetani.

C’è di che essere fieri e noi lo siamo… grazie e, come sempre, ONORE AL MERITO.