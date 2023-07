“Fili magici” di Cosimo Pedone: la storia di un legame indistruttibile

Casa editrice: Edizioni SensoInverso

Collana: AcquaFragile

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 173

Prezzo: 16,00 €

«Entrambi gli sguardi si specchiarono all’unisono, ma quello che successe in lui fu una svolta, una diga improvvisamente aperta, un sole che filtrava improvviso tra le nuvole. Quel giorno iniziò tutto, iniziò la loro primavera. Ci sono molti modi per dirlo, molti per renderne il senso, nessuno che lo spieghi appieno. Come una breccia nella diga, il rivolo iniziale pian piano si sarebbe allargato, man mano che cresceva la confidenza e l’intimità. Alla fine di tutto Claudio scoprirà che quel rivolo, in realtà, sarebbe diventato un mare»: Cosimo Pedone racconta l’incanto dell’amore, la gioia che trasmette e anche la sofferenza che può derivarne nel suo nuovo romanzo “Fili magici”. Claudio, uno dei due protagonisti dell’opera, è sposato con Domitilla e ha un figlio, Morgan; l’autore ci narra parti del suo passato, per poi focalizzarsi sull’incontro tra Claudio e Lidia, che cambia per sempre le sue prospettive. Il matrimonio, la quotidianità famigliare e le sue fragili certezze crollano improvvisamente sotto il peso della passione: Lidia è giovane, e porta a Claudio quella ventata di freschezza e di avventura che mancano nel rapporto con Domitilla, che lo proietta invece nel futuro di uomo maturo e responsabile. Lidia è «l’anima combaciante, la perfetta alchimia fisica e mentale», e per undici anni i due vivono il loro amore segretamente, mentre Caudio conduce una banale e stanca vita matrimoniale alla luce del sole; la clandestinità, però, a un certo punto fa sentire i suoi effetti: «Dopo il loro decimo anno di segretezze e trasgressioni, improvvisamente il tempo cominciò a trascorrere veloce per Claudio e Lidia. Come granellini in una clessidra ormai rovesciata, veloci verso l’epilogo. I granellini pesavano come macigni ed entrambi ne sentivano il peso sulle loro teste, sulle loro coscienze». Cosimo Pedone racconta della nascita, dell’evoluzione e del triste epilogo di questo amore profondo e vero, ma non solo; quando sembra che tutto sia ormai certo e ineluttabile, spunta un nuovo personaggio a mescolare le carte: è Cesar, uno scrittore solitario che, come Claudio, ha sofferto per la perdita del suo grande amore e desidera adesso un riscatto, un nuovo inizio per amare ancora. Il romanzo, a questo punto, svela la sua vera natura: l’autore presenta una storia evocativa e simbolica, in cui i destini dei protagonisti si intrecciano come dei fili magici a quelli delle persone che hanno amato profondamente, se non in questo mondo sicuramente in un altro, nel per sempre.

