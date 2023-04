Focus Junior presenta la seconda edizione di “Focus Junior Summer Camp”

Focus Junior, punto di riferimento nel segmento kids, lancia la nuova edizione di Focus Junior Summer Camp 2023 in collaborazione con Sunny Life, tour operator specializzato in viaggi, attività turistiche e formative per bambini e ragazzi.

Focus Junior prosegue il proprio sviluppo nell’ambito dei progetti licensing, estendendo, in linea con il suo approccio edutainment, la propria offerta educativa per il secondo anno consecutivo anche ai campus estivi: avventure settimanali nei mesi di giugno e luglio in tutta Italia.

Un’iniziativa, dedicata ai piccoli appassionati di natura e scienza, che mira a stimolare e coinvolgere i bambini dai 7 ai 14 anni in modo educativo e divertente. Un progetto che conferma la forza del brand del Gruppo Mondadori e il suo ruolo di partner strategico nel mondo kids, grazie all’attenzione che da sempre dedica alla formazione dei bambini.

I Focus Junior Summer Camp permetteranno ai ragazzi di vivere, accompagnati da educatori e professionisti, esperienze indimenticabili: da quelle scientifiche a quelle sportive, da quelle naturalistiche a quelle di esplorazione e, da quest’anno, anche avventure digital.

Sono 7 le mete selezionate dal brand leader della divulgazione scientifica per bambini tra le offerte del catalogo Sunny Life: tre località in montagna (Friuli – Venezia Giulia, Veneto e Piemonte), una di mare (Arcipelago toscano), due in ambito sportivo (Lazio e Campania), una in ambito tecnologico (Lazio).

➢ Multisport Junior Camp – Bella Italia Efa Village ai piani di Luzza (Udine)

➢ Avventura e Sport – Hotel Bucaneve (Vicenza)

➢ Laboratorio Super Eroi – Hotel Villa Plinia (Pragelato)

➢ Junior Marine Camp – in barca a vela nell’Arcipelago Toscano (Livorno)

➢ Digital, Sport e avventura – Montalto di Castro – Hotel Key Club (Viterbo)

➢ Super Sport Camp – Centro Olimpico CONI di Formia (Latina)

➢ English & Sport – Ecoparco del Mediterraneo Nautilus Village (Castel Volturno)

Le proposte dei Focus Junior Summer Camp soddisfano pienamente i requisiti previsti dall’INPS nel bando “Estate INPSieme” a cui partecipano i dipendenti della Pubblica Amministrazione e sono inoltre prenotabili attraverso alcune delle più importanti piattaforme welfare italiane.

Focus Junior è il brand pensato per soddisfare la naturale curiosità dei bambini dai 7 ai 14 anni che vogliono divertirsi scoprendo il mondo in modo nuovo e intelligente. Può contare su un sistema di comunicazione integrato sempre più dinamico e apprezzato dal pubblico, capace di unire su tutti i canali una grande varietà di contenuti a un approccio ludico ma concreto.