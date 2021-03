Fondazione Don Cosimo Fronzuto Onlus, tutti per uno, uno per tutti!

L’iniziativa benefica della Fondazione Don Cosimino Fronzuto Onlus ha riscosso grande successo, infatti molti cittadini del Golfo di Gaeta ed oltre hanno seguito la strada del cuore scegliendo le uova di cioccolato realizzate da “Chocolart-L’arte del cioccolato”, sita ad Itri.

Sono state consegnate più di duecento uova, una grande soddisfazione per il Presidente Davide Piras ed il suo staff, i quali rivolgono i più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato affinchè non si spegnesse un sogno, come i Bar Old Station di Gaeta e Farnese di Itri, il Rendez Vous, la Gelateria Il Pinguino, Ottica Karma, Milena Mannucci, i fantastici genitori dei ragazzi dell’Associazione e tanti altri amici.

La Fondazione Fronzuto, inoltre ha omaggiato il Comune di Gaeta, nella persona del Sindaco Cosmo Mitrano ed il Vescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari, sempre attenti alle esigenze del centro ricreativo.

Questo è stato solo il primo passo di un viaggio ricco di mete importanti e sorrisi, adesso la Fondazione è certa di non essere sola ma di poter contare su un grande team che la sosterrà in ogni sfida.

Gelso Gabriella