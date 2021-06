By

In data 12 giugno 2021, a Fondi (LT), i Carabinieri della locale Tenenza, traevano in arresto un 43 enne del luogo per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Il prevenuto veniva sorpreso fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione, l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata di domani.