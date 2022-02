Fondi, autotrasportatori in protesta: la solidarietà espressa dai Consiglieri Comunali Ciccone e Venditti

All’esterno del MOF Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi da questa mattina stazionano numerosi camion, a motori spenti, e tanti autotrasportatori. Hanno raccolto l’appello della FAI, per protestare contro “una situazione ormai diventata insostenibile”, a seguito dei continui aumenti che hanno riguardato il carburante, l’energia, i ricambi, l’Adblue. Rincari ormai fuori controllo, nella totale indifferenza del Governo.

Agli autotrasportatori in mobilitazione, a tutta la Fai Nazionale, alla FAI Latina Sezione Provinciale e Fai Lazio Sud – Federazione Autotrasportatori Italiani ed al loro Presidente Vincenzo Marzocchi questa mattina hanno manifestato solidarietà i Consiglieri Comunali Francesco Ciccone e Salvatore Venditti.

“Quello dell’autotrasporto è un settore strategico. Il nostro territorio, che da decenni soffre un evidente isolamento infrastrutturale e viario, rischia seriamente di subire un contraccolpo pericoloso, che coinvolge tutta la filiera, dal produttore al consumatore finale. Le Istituzioni non restino indifferenti” dichiara il Consigliere Comunale di Fondi Vera, Francesco Ciccone.

“È importante che le Istituzioni tutte siano vicine a questo settore che, ricordiamo, non è solo degli autotrasporti bensì racchiude l’intero comparto agroalimentare, perché ovviamente la difficoltà degli autotrasportatori incide sul settore agroalimentare e indirettamente anche sull’utente finale. Quindi speriamo che questa protesta porti nel più breve tempo possibile i risultati sperati, perché è fondamentale questo settore per l’economia, non solo di Fondi, non solo del comprensorio, ma di tutto il Paese” dichiara il Consigliere Comunale di Camminare Insieme, Salvatore Venditti.