Fondi, grande successo perla festa della birra

Grande successo per la Festa della Birra promossa dai Comuni di Fondi e Dachau in occasione del 25esimo anniversario del gemellaggio tra litri di birra, visitatori provenienti da tutta la regione e la partecipazione di decine di associazioni che, oltre a sfilare in occasione del corteo di inaugurazione, hanno allietato le serate di fine estate in Piazzale delle Regioni.

Soddisfatto Ewald Zechner, organizzatore della manifestazione, che non nasconde il grande impegno, sia economico che logistico, messo in campo per replicare il tradizionale evento bavarese trasferendo allestimenti, macchinari, materie prime e personale dalla Germania all’Italia.

«Un sentito ringraziamento – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto a nome dell’intera amministrazione – va in primis al borgomastro di Dachau Florian Hartmann per aver condiviso e supportato la decisione di organizzare la Festa della Birra a Fondi in occasione del 25esimo anno del gemellaggio, all’assessore alle Tradizioni Popolari Robert Gasteiger che con grande entusiasmo ha preso parte all’evento, a Tanja Jørgensen-Leuthner, a Vittorio Iacovacci che non ha fatto mancare la sua esperienza e professionalità indispensabili per grandi eventi come quello tenutosi, al delegato al Gemellaggio Silviano Addessi, a Massimo Simonelli per il supporto tecnico, a Syria Maschietto per le traduzioni e a Sergio Di Manno per la collaborazione: senza queste persone la manifestazione non sarebbe stata possibile ed è anche grazie a loro se possiamo immaginare una seconda edizione. Spero che l’accoglienza fondana – conclude il primo cittadino – sia stata all’altezza di quella che siamo soliti ricevere dagli amici tedeschi. Questo evento, ci tengo a ricordarlo, è stato organizzato anche per celebrare un gemellaggio che ci ha regalato 25 anni di emozioni e che è destinato a unire e arricchire sempre più le nostre popolose comunità».