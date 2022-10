Fondi in festa per Sant’Onorato, patrono della città

Fervono i preparativi per i festeggiamenti in onore di Sant’Onorato, Patrono della Città di Fondi. Oltre alle celebrazioni religiose e alla tradizionale fiera che, anche quest’anno, si terrà in centro e durerà due giorni, non mancheranno grandi eventi e piccoli ma interessanti appuntamenti in programma durante l’intero weekend.

Per quanto riguarda l’aspetto commerciale dei festeggiamenti, la tradizionale fiera avrà inizio alle 15:00 di domenica 9 ottobre e terminerà sul far della mezzanotte di lunedì 10 ottobre. Stand e bancarelle saranno ubicati in centro tra l’area pedonale e le strade circostanti che saranno chiuse al traffico con apposita ordinanza. Si svolgerà regolarmente anche il mercato domenicale.

«Invitiamo tutti i commercianti – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il presidente dell’omologa commissione Raffaele Gagliardi – a tenere aperte le attività sia domenica che lunedì. Pur essendo giorni in cui solitamente molti negozi sono chiusi, si tratta di un weekend particolarmente appetibile per gli affari che vedrà arrivare moltissimi avventori anche dai comuni limitrofi. A fare da richiamo, oltre alla fiera, in centro, per ben due giorni, saranno anche eventi e iniziative culturali. L’invito che rivolgiamo ai commercianti, dunque, è ad aderire numerosi e a tenere aperte le attività con orario prolungato».

A scaldare l’atmosfera alla vigilia del Santo Patrono sarà, domenica 9 ottobre a partire dalle 21:00 in Piazza IV Novembre, lo spettacolo comico di Gianluca Giugliarelli, famoso sul piccolo schermo grazie al programma televisivo “Made in Sud” e ormai divenuto in Italia un’icona della comicità.

«L’intento – aggiungono l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale e il consigliere con delega al centro storico Cristian Peppe – è quello di attirare il maggior numero di persone nelle varie piazze e nel centro storico per l’intero weekend. Domenica e lunedì saranno quindi due giorni per vivere la città, gustare le specialità proposte dalle attività di ristorazione del centro e non solo e vivere un fine settimana lungo all’insegna della spensieratezza e della comicità».

Nella giornata di domani verrà pubblicata sull’albo pretorio apposita ordinanza con l’elenco di tutte le strade chiuse al traffico, il plateatico e le regole per gli assegnatari di posteggio. Il programma degli appuntamenti religiosi è consultabile nella relativa locandina.

IL PROGRAMMA

Sabato 8 ottobre

18:00 – Trekking Urbano “La Fondi che non ti aspetti” – Partenza dalla Chiesa di San Francesco – Spiegazioni a cura di Mario Tiberia, Stefania Di Benedetto e Annaluce Liburdi – Pro Loco Fondi

Domenica 9 ottobre

8:00/13:00 – Mercato domenicale – via Mola di Santa Maria

15:00/00:00 – Fiera di Sant’Onorato – centro urbano

10:30/12:30 – Camminando lungo la via Francigena come atto devozionale verso il Santo Patrono di Fondi – Partenza dal Monastero di San Magno – Pro Loco Fondi

16:00 – Incontro multiculturale tra le varie etnie di Fondi – Piazza Duomo (Palazzo Caetani in caso di pioggia) – Pro Loco Fondi e Cortile dell’Aquinate

19:30 – Concerto dell’ensemble Etnosonica – Piazza Duomo – Pro Loco Fondi

21:00 – La comicità di Gianluca Giugliarelli (Made in Sud) – Piazza IV Novembre – Comune di Fondi

Lunedì 10 ottobre

8:00/00:00 – Fiera di Sant’Onorato – centro urbano