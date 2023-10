Fondi, premiate le atlete Manuela Manzo, Samia Saraca, Cecilia D’Ambrosio e Giulia Conte

Nell’anno di Fondi Città europea dello Sport 2023, prosegue l’attività dell’amministrazione comunale volta a premiare simbolicamente gli atleti che si sono distinti in ambito agonistico.

Nella giornata di ieri, presso la sala della presidenza del Consiglio, il sindaco Beniamino Maschietto e gli assessori allo Sport Fabrizio Macaro e alle Attività Produttive Stefania Stravato hanno incontrato Manuela Manzo, Samia Saraca, Cecilia D’Ambrosio e Giulia Conte. Le quattro atlete, classe 2001, 2003, 1996 e 2004, cresciute agonisticamente nelle giovanili di pallamano rossoblù, hanno partecipato alla EHF European Cup Women dando lustro allo sport fondano e pontino. Si tratta della massima competizione europea alla quale le giocatrici, attualmente militanti nella Handball Club Cassa Rurale Pontinia, sono approdate giovanissime. Cecilia D’Ambrosio, in particolare, con un trascorso agonistico di ben 18 anni, si è distinta segnando sei reti durante la partita di esordio contro la formazione slovacca. Come sottolineato dal sindaco Maschietto, la premiazione è stata motivo di orgoglio per la Città di Fondi, che ha “incubato” questi quattro talenti, per la squadra in cui attualmente militano e per l’allenatore Antonj Laera e il direttore tecnico Giovanni Nasta che lo scorso hanno le hanno fortemente volute nel team gialloblù.





La premiazione di ieri è significativa anche alla luce del titolo che le città di Fondi e Pontinia hanno ottenuto assieme ai comuni di Sabaudia, Terracina, San Felice Circeo, Maenza, Priverno e Formia.

Il titolo di Comunità dello Sport 2024, conferito alle otto cittadine dall’Aces, ha come obiettivo quello di favorire l’integrazione, l’inclusione, l’attività motoria e il benessere psicofisico, non soltanto all’interno di una località, ma anche tra città vicine, in un’ottica di supporto reciproco, collaborazione e amicizia.