Fondi Vera rilancia la Campagna #SPENDIAFONDI per sostenere concretamente l’economia locale

Siamo entrati nel vivo del periodo che da sempre viene definito come il più vivo commercialmente dell’intero anno, quello di Natale. Ma negli ultimi tempi, quelli che passeranno alla storia come pre e post pandemici, abbiamo tutti toccato con mano che qualcosa è cambiato, la fantastica e febbrile aria natalizia che si respirava solo qualche anno fa ora non c’è più.

Il Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera anche quest’anno vuole sensibilizzare famiglie e cittadini, come avvenuto in altre occasioni, ad aiutare la fragile ma fondante filiera economica della nostra Comunità. Come? Preferendo le attività di prossimità. Quelle stesse piccole e medie realtà che aiutano, e garantiscono con i propri sforzi, a tener viva l’atmosfera natalizia nella nostra Città, contribuendo durante tutto l’anno allo sviluppo sociale ed economico ma soprattutto rappresentano presidi di sicurezza in ogni angolo di Fondi.

#SPENDIAFONDI non è solamente uno slogan, ma deve essere un ritorno ad una spesa etica e consapevole, rispettosa dell’economia locale, dei processi produttivi a km 0 e della storia imprenditoriale che da sempre contraddistingue la nostra Città.

Mai come in questo periodo storico, dove le nostre piccole botteghe stanno soffrendo i rincari dei prezzi e gli aumenti dei costi energetici, ogni nostro piccolo gesto può essere determinante per il futuro del tessuto economico di questo territorio. A difesa ma soprattutto a tutela di quella lunga filiera di eccellenza e di valori che garantisce lavoro a migliaia di famiglie di nostri concittadini.

Ricordiamoci allora alcuni piccoli ma significativi gesti quotidiani: compriamo Local ed a Km 0; prendiamo l’abitudine di fare qualche volta colazione al Bar; concediamoci ogni tanto il piacere di mangiare fuori a Pranzo ed a Cena; preferiamo la piccola bottega al grande e-commerce; riscopriamo il piacere della spesa nel quartiere. Consigli e abitudini che possono aiutare le attività commerciali locali e la nostra piccola economia ad uscire da questo periodo particolarmente complicato.

“Il nostro contributo, come consumatori consapevoli, può essere fondamentale per la ripresa economica della Città, ed invitiamo i fondani a preferire le botteghe di quartiere, il negozietto all’angolo, chi è pronto ad accoglierci col sorriso di sempre” commenta il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.