Formia, 40° Convegno Bachelet per un’economia della Cura e della Custodia

Sabato 25 febbraio alle ore 18.15 presso il Piccolo Teatro Iqbal Masih di Formia (Via Vitruvio 342) l’associazione culturale Vittorio Bachelet organizza il quarantesimo Convegno Bachelet dal titolo “Per un’economia della Cura e della Custodia”, tema ripreso da un recente contributo del presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana Giuseppe Notarstefano sulla rivista “Dialoghi”.

Per sottolineare come un’economia che non abbia l’uomo al centro può solo ricalcare il sistema economico attuale, che non ha mantenuto le sue promesse di giustizia sociale e benessere diffuso, gli organizzatori hanno voluto aggiungere il termine “Econumani”, combinazione delle radici delle parole economia e umanità.

Saranno ospiti del convegno il professor Romeo Ciminello, che interverrà come Presidente del Comitato di Promozione Etica Onlus, e il dottor Franco Cioffi, manager ed economista, esperto di sviluppo e riorganizzazione di aziende profit, imprese sociali e pubblica amministrazione. Il professor Ciminello è autore, tra l’altro, del libro “Come annunciare Dio al mondo dell’economia” e il dottor Cioffi del volume “Scuola d’impresa diffusa”. Oltre alla stretta collaborazione che l’Associazione Culturale Vittorio Bachelet ha da sempre con l’Azione Cattolica Diocesana, all’organizzazione collaborano le associazioni Fuori Quadro, il Progetto Policoro Gaeta, Innovation for Rural Development e la piattaforma per l’ecologia integrale It’s up to you Gaeta.