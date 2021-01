Formia, 44 nuovi casi in un giorno. Villa: “Il gran numero è legato alle residente anziani”

“Oggi 113 casi totali in tutta la provincia, di questi 44 riferiti alla città di Formia. Il gran numero dei casi è legato ai referti dei tamponi molecolari effettuati dal servizio prevenzione della Asl presso le residenze alloggio per anziani di Via Spaventola. Infatti 29 dei casi positivi sono ascrivibili alle residenze anziani. I contatti telefonici con gli operatori sia della residenza Belvedere2 che della residenza Orchidea sono quotidiani e continui, soprattutto è notevole il lavoro che gli operatori stanno facendo affinché la cosiddetta “bolla sanitaria” creata nelle scorse settimane venga rispettata e mantenuta, ciò sta consentendo di mantenere stabili le condizioni di salute di tutti gli ospiti. Il resto dei positivi, 15 nostri concittadini, sono contagi intrafamiliari, che già in isolamento da tempo, hanno avuto con l’esito del tampone molecolare conferma della propria positività. Ad oggi stiamo, al netto dei negativi, a 521 positivi nella città di Formia, di questi una ventina sono ricoverati presso strutture ospedaliere, tutti gli altri stanno in quarantena a casa, la maggior parte non accusa sintomi importanti e sono in attesa di negativizzarsi. Questa sera è d’obbligo un abbraccio grande alle nostre due nonnine Giuseppina di 99 anni e Concetta di 97 anni, che nella quiete della loro residenza e coccolate, controllate e monitorate dalle instancabili operatrici, lottano contro il virus. Loro sono la vera speranza di questo 2021!”

Così sui social Paola Villa Sindaco di Formia