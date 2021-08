Ieri 10 agosto 2021, a Formia, i militari della locale stazione, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia ambientale, deferivano in stato di libertà all’A.G. una 68enne del luogo, resasi responsabile del reato di abusi edilizi in zona sottoposta a vincoli. in particolare, la predetta realizzava un manufatto, adibendolo a chiosco, senza alcuna concessione.

Il manufatto è stato sottoposto a sequestro.