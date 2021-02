Formia, accoltellamento tra giovani in pieno centro: morto 17enne

By

Formia, si è verificato in serata un episodio di violenza tra giovanissimi che ha visto, secondo le prime ricostruzioni, coinvolti più minorenni in una rissa degenerata in un accoltellamento.

La rissa tra giovani si è scaturita in via Vitruvio nei pressi del McDonald’s.

Due i ragazzi trasportati con urgenza al Dono Svizzero. Per uno, un 17enne di Formia, non c’è stato nulla da fare. L’altro ragazzo è in sala operatoria.

Sul posto, intervenuto il 118 e le pattuglie della Polizia di Stato del commissariato di Formia, Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Seguono aggiornamenti.