Formia, al via da domani la distribuzione di FFP2 alle scuole

Al via da domani la distribuzione di FFP2 alle scuole di Formia. Grazie al supporto della Protezione Civile Ver Sud Pontino sarà consegnata una prima tranche di mascherine nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Saranno presenti il sindaco Gianluca Taddeo, l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino e quello alle Scuole Fabio Papa. Successivamente, grazie al monitoraggio attivato negli istituti, verrà effettuata una ulteriore rimodulazione delle consegne con il coordinamento dell’amministrazione comunale. Un’azione sinergica che era stata già annunciata dal primo cittadino durante il recente vertice in Prefettura.

“Ci siamo attivati con urgenza per fornire il massimo supporto agli istituti del nostro territorio – spiega il sindaco Gianluca Taddeo – La donazione delle mascherine rappresenta una eccellente azione di prevenzione e di tutela della salute pubblica. Rivolgo a tutta la popolazione un sincero e fermo appello al senso di responsabilità e all’osservanza delle regole. E’ fondamentale prestare attenzione ed evitare assolutamente assembramenti. Raccomandazioni semplici, ma di vitale importanza per la vita di ognuno di noi”.

Per le scuole dell’infanzia si sta predisponendo l’installazione di sanificatori d’area per purificare in maniera efficace l’ambiente e renderlo in sicurezza.