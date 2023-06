Formia, al via i lavori di rifacimento del manto stradale in alcune zone della città

Prenderanno il via lunedì 26 giugno i lavori di rifacimento del manto stradale in via delle Fosse, via Emanuele Filiberto e Largo Paone. “In accordo con gli uffici, abbiamo programmato questi lavori cercando di arrecare minori disagi possibili ai cittadini ed alle attività commerciali prevedendo, qualora possibile, anche gli interventi notturni proprio al fine di limitare eventuali disservizi che operazioni di tale portata potrebbero causare”, affermano il sindaco di Formia Gianluca Taddeo e l’assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo.