Formia, al via interventi sulla linea elettrica nella zona di via Cristoforo Colombo

Continuano i lavori di scavo da parte di Enel Distribuzione spa per la realizzazione della linea elettrica MT 20 KV. Gli interventi inizieranno domani, mercoledì 15 marzo, ed interesseranno via Cristoforo Colombo, sul tratto di strada compreso tra via Vitruvio e l’intersezione con via Portuense. Pertanto, per tutti i veicoli è disposto il divieto di sosta con obbligo della rimozione coatta in via Cristoforo Colombo, lato Napoli.

Il doppio cantiere avviato in questi giorni è stato deciso per chiudere più celermente l’intervento complessivo che serve a monitorare il funzionamento del sistema elettrico e per garantire qualità e continuità al servizio attraverso la realizzazione della nuova linea.

“Si tratta di lavori che non potevano essere procrastinati – affermano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore alle Opere Pubbliche Eleonora Zangrillo – per questo ci scusiamo anticipatamente con la cittadinanza per i possibili disagi arrecati e sarà nostra premura comunicare tempestivamente i prossimi tratti interessati agli scavi”.