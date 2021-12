Formia, anticipazione del mercato settimanale ed esenzione dei parcheggi a pagamento su tutto il territorio comunale

By

In occasione delle festività natalizie l’amministrazione comunale di Formia ha accolto la richiesta pervenuta da parte degli operatori ambulanti di anticipare il mercato settimanale di Largo Paone, che quest’anno cade il 25 dicembre e il 1° gennaio, entrambi nella giornata di sabato. Come stabilito dall’ordinanza numero n.62647 del 17 dicembre 2021 è stata disposta l’anticipazione a venerdì 24 e venerdì 31 dicembre al fine di assicurare un miglior servizio all’utenza. E’ stato disposto inoltre lo sgombero dell’area mercatale entro le ore 14.30 per permettere la pulizia delle zone interessate.

L’ordinanza comunale fa seguito all’approvazione dello spostamento temporaneo dei posteggi destinati ai commercianti e ai coltivatori diretti nel mercato rionale di Largo Paone, dislocati nell’area che in precedenza era sempre occupata dagli stessi. “E’ nostra intenzione – spiega l’assessore alle Attività Produttive Chiara Avallone – provvedere ai lavori di riqualificazione dell’intera piazza per favorire una costante e regolare attività lavorativa anche in condizioni di maltempo”.

Infine, come stabilito dall’ordinanza n. 35 del 16 dicembre, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Eleonora Zangrillo, è stata garantita l’esenzione di pagamento su tutti i parcheggi del territorio comunale nei seguenti giorni: 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio con l’obiettivo di rendere più agevole il periodo di festività natalizie a cittadini e turisti.