Formia, apertura straordinaria sportello agenzia riscossione

Lo sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione a Formia, normalmente aperto il martedì e giovedì, sarà operativo in via straordinaria anche nei giorni 22, 24 e 26 febbraio e 1, 3, 5 e 8 marzo, con il consueto orario dalle 8.15 alle 13.15. L’apertura straordinaria dello sportello, situato via G. Paone 18, è stata stabilita in vista della scadenza del 1° marzo 2021, fissata dalla legge per effettuare il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (Legge n. 136/2018) e del “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018) previste nel 2020 e non ancora versate. Il 1° marzo è inoltre il termine per il pagamento della prima rata 2021 della “rottamazione-ter” per il quale è possibile avvalersi dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi previsti dalla legge e dovrà, quindi, avvenire entro il giorno 8 marzo.

Si ricorda che in questa fase, per garantire l’operatività nel pieno rispetto delle disposizioni e dei protocolli sanitari in vigore, l’ingresso allo sportello avviene solo tramite appuntamento che può essere fissato utilizzando il servizio “Prenota ticket” disponibile nel sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e nell’App Equiclick.

Per i pagamenti i contribuenti possono utilizzare i canali telematici a distanza, come il sito e l’app di Agenzia delle entrate-Riscossione o l’home banking, che consentono di procedere in qualsiasi momento della giornata, in modo semplice e veloce attraverso smartphone, pc e tablet e soprattutto in assoluta sicurezza, senza la necessità di andare agli sportelli. È possibile pagare anche presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica. Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’app Equiclick sono inoltre disponibili numerosi servizi online che consentono di effettuare molteplici operazioni come controllare la propria situazione fiscale o recuperare i bollettini di pagamento.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi anche al contact center al numero unico 06 01 01, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il piano tariffario.