Nella mattina di oggi, ore 7.40 circa, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina è intervenuto nel Comune di Formia, in località Maranola, a seguito segnalazioni di un incendio.

Sul posto, in via Moricone, il personale dei Vigili del Fuoco intervenuto constatava la presenza di un incendio all’interno di una civile abitazione di due piani fuori terra.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco l’incendio stava interessando l’intero immobile. Fortunatamente il cittadino residente, dopo essersi accorto dell’incendio, usciva fuori per mettersi in salvo e lanciare l’allarme.

Non facili le operazioni di spegnimento rese difficoltose stante l’impossibilità di accedere con i nostri mezzi nella stretta via del centro storico che caratterizza la località.

In seguito a tale evento, scaturito per cause al momento ancora sconosciute, si è reso necessario interdire l’utilizzo dell’intero stabile a scopo precauzionale per tutela della pubblica e privata incolumità.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Gaeta e Castelforte supportate da Carabinieri, 118 e polizia Locale.