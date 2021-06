Il 07 giugno 2021, in formia (lt), i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 46 enne del luogo, in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali del tribunale di cassino, per il reato di “tentato furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere”.

il predetto è stato associato presso la casa circondariale di velletri ove dovrà espiare una pena residua di mesi 6 di reclusione ed € 400 di pena pecuniaria.