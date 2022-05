Formia: arrestato per lesioni, resistenza e minacce a P.U.

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nel corso della serata di eri (20.05.2022), i militari del N.O.RM. –Sezione Radiomobile, collaborati da quelli della Stazione CC di Minturno, hanno tratto in arresto un uomo cl. 65 della Provincia di Salerno, per lesioni, resistenza e minacce a P.U. L’uomo, infatti, si è rifiutato di sottoporsi alle cure mediche e all’esame alcolimetro tanto che ha poi aggredito fisicamente il personale del 118 ed i militari della Sezione Radiomobile intervenuti poco dopo che lo stesso, con il proprio autocarro, fuoriusciva dalla carreggiata. L’arrestato è stato ristretto presso la camera di sicurezza della Stazione CC di Scauri di Minturno (LT), a disposizione della competente Autorità Giudiziaria di Cassino, in attesa dei successivi adempimenti di legge.

Comunicato stampa