Formia, Bartolomeo entra nel gruppo Fratelli d’Italia

Il portavoce del gruppo di FdI a Formia – l’Avvocato Giovanni Valerio – ha reso nota l’adesione al gruppo di Fratelli d’Italia del noto imprenditore Formiano Lello Bartolomeo.

“Accolgo con piacere l’ingresso nel partito dell’amico Raffaele Bartolomeo e di quanti con lui condividono un percorso politico serio, fondato sulla competenza e sul rispetto ; Lello, come in città siamo abituati a chiamarlo, è un valore aggiunto importante, non solo alla luce della sua esperienza politica (già Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Turismo) ma anche della sua esperienza nell’associazionismo (già Vice Presidente Conf Commercio e sempre in giunta dell’importante associazione di categoria e in passato Vice Presidente della Fabiani) e della vita sociale, da sempre impegnato prima nel comitato Sant’ Erasmo come Presidente ed ora come consigliere del Comitato San Giovanni.

Sono sicuro – ha concluso Valerio – che con il suo ingresso arricchirà il nostro gruppo con idee e progetti di elevato spessore, occupandosi a nome del partito dei settori del Commercio e dei Grandi Eventi, nei quali negli anni ha dimostrato capacità, competenze e spirito di innovazione”.

“ L’ingresso di Raffaele Bartolomeo e dei suoi sostenitori – ha inoltre dichiarato l’Avv. Pasquale Cardillo Cupo, Capogruppo Provinciale di FdI – è un’ulteriore momento di crescita per il nostro partito, condiviso anche con il Segretario Provinciale, Senatore Nicola Calandrini, sia a livello locale che provinciale ; infatti le caratteristiche di Lello, sia dal punto di vista umano che professionale, sono ampiamente note non solo a Formia ma anche a livello provinciale e confermano la crescita esponenziale del partito di Fratelli d’Italia e della sua leader, Giorgia Meloni, che da sempre si contraddistingue per una classe Dirigente seria e preparata. Sono certo che il comparto Commercio e Grandi Eventi, di cui lo stesso si occuperà per il partito di FdI, avranno grande giovamento dalla sua esperienza”.