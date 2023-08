Formia, bilancio estate 2023: successo di pubblico agli eventi promossi dall’Amministrazione

L’estate formiana 2023, con il ricchissimo cartellone di eventi promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, si è archiviata nel segno del successo. Lo spettacolo di domenica 27 agosto del comico Peppe Iodice ha calato il sipario sull’Arena Cicerone, nell’area del Piazzale Caposele, sul litorale di Vindicio, che ancora una volta ha registrato il tutto esaurito. Sette serate, di cui cinque con ingresso gratuito, spalmate tra musica, teatro e cabaret, un format indovinato e vincente all’interno di uno scenario suggestivo ad un soffio dal mare.

Il primo cittadino Gianluca Taddeo ha sottolineato questa stagione di altissimo spessore, con la presenza di nomi pregiati del panorama italiana e internazionale. “Sono risultati importanti, che premiano il lavoro d’équipe svolto con assiduità e proficuità dagli Assessorati alla Cultura e al Turismo, perché sono stati in grado di elaborare un programma di iniziative e di manifestazioni rivolto a tutti i cittadini e per tutte le età – ha osservato il sindaco – La partecipazione è stata elevatissima. Un palinsesto così variegato non deve essere considerato scontato, anzi, è la spinta motivazionale per crescere sempre di più sul piano squisitamente qualitativo. La macchina organizzativa ha funzionato perfettamente e un sentito ringraziamento è esteso alle forze dell’ordine e al mondo del volontariato, sempre presenti per garantire sicurezza e tranquillità nelle zone di accesso, alle associazioni per la pronta ed attiva collaborazione, alla cittadinanza di Formia e ai tantissimi turisti e visitatori che ancora una volta hanno scelto la bellezza del nostro invidiabile territorio. Un dato complessivo, quello che abbiamo raccolto, su cui riflettere, al fine di migliorare ulteriormente l’attrattività degli eventi per il prossimo anno”.

Due i luoghi che hanno catalizzato l’attenzione: l’Area archeologica di Caposele, che ha ospitato gli appuntamenti del Jazzflirt Festival, rassegna che quest’anno ha spento 19 candeline, dell’associazione Jazzflirt Musica & altri Amori, con “CAPOSELE… CHE SPETTACOLO!”, kermesse promossa dall’Assessorato alla Cultura con il contributo della Regione Lazio, attraverso il bando per la valorizzazione dei siti storici laziali. I riflettori sono stati puntati sulle star del jazz: Paolo Fresu – il concerto si è tenuto nell’area attigua dell’Arena Cicerone – Fabrizio Bosso, James Brandon Lewis, Quintorigo e molti altri, con ogni apertura del concerto affidata a giovani promesse. Anche in questa occasione nelle sette serate si è registrato un autentico sold out.

Il fascino unico del Teatro Classico, il prestigioso festival diretto da Vincenzo Zingaro e curato dall’Associazione Castalia, in collaborazione con il Teatro Arcobaleno di Roma (Centro Stabile del Classico). L’ottava edizione ha offerto una sapiente fusione di teatro romano e greco, alternando tragedia, commedia e epica, con nomi di grido del panorama recitativo italiano e registi e compagnie di assoluta e riconosciuta qualità. Da Andrea Tidona, ad Edoardo Siravo, passando per Giuseppe Pambieri, Marco Simeoli, Marianno Rigillo, allo stesso Zingaro che ha coinvolto e attirato l’attenzione del numerosissimo pubblico sempre attento e presente per elogiare le perfomance degli attori.

Particolarmente applaudito è stato il doppio spettacolo firmato da Ergo Sum, tra i mesi di luglio e agosto, sempre all’Area archeologica di Caposele, con il progetto culturale “Metti un libro a teatro”, un format innovativo che dona nuova vita ai grandi classici della letteratura. Ad inaugurare è stato “Apologia di Socrate”, tratto dall’opera di Platone, con protagonista Enrico Lo Verso, e seguito da “Un’Odissea infinita”, che ha ripercorso l’emblematico viaggio di ritorno di Ulisse verso Itaca, che ha visto sul palco l’attore Enzo Decaro, famoso per le sue interpretazioni sul grande e sul piccolo schermo.

All’Arena Cicerone, sold out nelle serate organizzate dall’Assessorato al Turismo, il culmine più alto si è toccato con il compositore e direttore d’orchestra romano Nicola Piovani. Un concerto di raffinata e altissima qualità artistica con “Note a margine”, un racconto autobiografico dove il premio Oscar nel 1999 – vinto grazie alla realizzazione della splendida colonna sonora del film di Roberto Benigni ‘’La vita è bella” – ha condiviso esperienze, ricordi ed emozioni di oltre 40 anni di carriera. Dalla speciale musica dell’artista capitolino al mondo del cabaret, con quattro serate con comici d’autore: dal duo Marco Marzocca-Stefano Sarcinelli con lo spettacolo “Ciao Signò”, al trio tutto partenopeo Alan De Luca-Amedeo Colella-Lino D’Angiò in “Lezioni di napoletanità”, a Paolo Caiazzo in “Terroni si nasce. Ed io lo nacqui…modestamente” e chiusura d’eccezione con “Peppyssimo” targato Peppe Iodice, che ha portato in giro lo spirito goliardico e pirotecnico del programma tv Peppy Night, offrendo la possibilità di vivere un momento di leggerezza e di evasione grazie ad uno show colorato e ricco di sorprese. In mezzo la commedia riservata ai più piccoli della Famiglia Madrigal dal titolo “Compagnia…Dove vivono i cartoni”, l’iniziativa unica e itinerante particolarmente apprezzata dalle famiglie, nata con l’intento di portare sorrisi ai bambini che si ritrovano immersi in un mondo fantastico con storie e ambientazioni particolari.

“La strada è stata tracciata grazie all’innesto di una formula nuova ed accattivante che ha riscosso particolare successo – spiegano soddisfatti l’assessore al Turismo Giovanni Valerio e alla Cultura Fabio Papa, da poco passato allo Sport – Il programma realizzato si è rivelato il più possibile organico e omogeneo, destinato a tutte le fasce di età. Il mix di musica, teatro e cabaret in luoghi di rara bellezza ha regalato emozioni, rendendo ancora più solido quel dialogo stretto tra artisti e spettatori, da sempre proficuo, che caratterizza l’esperienza unica dello spettacolo dal vivo. L’auspicio, nel 2024, è alzare il tasso strategico per sponsorizzare e promuovere l’immagine della nostra città e offrire preziose opportunità di svago e crescita culturale e turistica a chi verrà a Formia, frutto di valorizzazione e rilancio su cui l’amministrazione tiene a puntare”.