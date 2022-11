Formia, cerimonia di riconsegna del vessillo “Hormiae Luigi 1946”

Presso la Sala Sicurezza del Comune di Formia si è tenuta ieri mattina la cerimonia di riconsegna

del vessillo della barca a Vela latina “Hormiae Luigi 1946” al sindaco Gianluca Taddeo.

L’imbarcazione formiana, che a settembre si laureò campione italiano di Vela Latina a Bolsena,

dove presero parte tutte le marinerie d’Italia e con rappresentanze maltesi e tunisine, si è ormai

consolidata nella tradizione territoriale grazie all’Associazione “Hormiae mare nostrum” presieduta

dall’armatore Giovanni Di Russo. Lo storico scafo si distinse a Tunisi, in Nord Africa, vincendo di

categoria, primo fra le nazioni europee e secondo in assoluto (dopo i padroni di casa) alla regata

“Notre Voile Latine”.

L’evento istituzionale – al quale hanno presenziato oltre al primo cittadino, anche l’assessore allo

Sport Eleonora Zangrillo, quello al Turismo Giovanni Valerio, il consigliere comunale Antonio

Miele – ha costituito l’occasione per ripercorrere, attraverso una serie di immagini e di video

raccontate dallo skipper Di Russo, la splendida stagione vissuta quest’anno dall’equipaggio

tirrenico, che si è messo in bella evidenza nelle più importanti manifestazioni veliche che si sono

disputate in tutto il Mediterraneo. Al termine della cerimonia è stato premiato dai rappresentanti

dell’amministrazione comunale l’equipaggio (Massimiliano De Meo, Monica Tartaglione, Luca

Simeone, Clemente Martone, Ciro Esposito, Marco Badessi, Maria Gabriella Di Russo) con

l’armatore Di Russo, che ha voluto omaggiare il sindaco Taddeo di una maglia rappresentativa e

riconsegnato anche la bandiera della Città di Formia raffigurante tutte le regate cui ha preso parte

l’imbarcazione.

“Formia si conferma città dello sport – ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo – Complimenti al

presidente Di Russo, che non solo ha saputo lavorare sulla promozione del nostro territorio nelle

acque del mar Mediterraneo aizzando la bandiera della Città di Formia, sulla quale sono riportate le

sigle di tutte le Città visitate, per farla diventare un simbolo che ospiteremo nel palazzo comunale,

ma ha avuto anche il merito di formare un equipaggio che ha raggiunto grandi risultati”.

“Un momento di orgoglio per la nostra città che rappresenta quella che è la nostra volontà: di far

assumere a quella bandiera un valore sempre più forte sia all’interno che all’esterno grazie a queste

lodevoli iniziative sulle quali stiamo lavorando – prosegue il sindaco – Il tema della vela è un filone

su cui stiamo investendo e siamo fortunati nel vivere in un posto dove ci sono particolarità che ci

consentono di svolgere le attività tutto l’anno. Lo sport è formazione per i giovani, è aggregazione e

promozione e tutto quello che gira intorno a questo tema è un indotto e noi abbiamo l’obbligo di

seguirlo da vicino. Quando si lavora insieme il risultato arriva sempre e questo è il metodo che

dobbiamo utilizzare con chi vuole pubblicizzare e valorizzare la nostra città perché ci sono tante

cose belle che vanno evidenziate”. Concetti ribaditi anche dagli assessori Eleonora Zangrillo e

Giovanni Valerio e dal consigliere della commissione Sport Antonio Miele.