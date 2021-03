Formia con Te, Fratelli d’Italia e Forza Italia insieme per “rilanciare l’azione politica cittadina”

“C’è stato in queste ore un lungo colloquio tra Gianfranco Conte, Pasquale Cardillo Cupo e Gianluca Taddeo, rispettivamente del gruppo Formia con Te, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Si è condivisa la necessità di rilanciare in maniera rapida e determinata l’azione politica cittadina, garantendo alla città sviluppo e crescita con competenza e serietà, coinvolgendo associazioni di categoria, cittadini e professionisti per la redazione di un programma di coalizione da sottoporre ai cittadini che sia unitario, condiviso e concreto, con opere da realizzare senza compromessi e senza tentennamenti, così da procedere con lealtà – una volta al governo cittadino – secondo gli impegni presi con i cittadini. In quest’ottica si è deciso di scrivere insieme il programma, con incontri specifici su ogni singolo tema e con le rispettive professionalità di ogni gruppo, così da sottoporre ai cittadini un progetto serio e concreto, nel rispetto dei tempi che il particolare momento sanitario impone. Lo spirito di unità è stato leale e sincero.”

Gianfranco Conte – Cardillo Cupo – Taddeo