Formia, concorso di idee “Natale in Vetrina 2022”

E’ arrivato al momento decisivo il concorso di idee “Natale in Vetrina 2022”, la speciale iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Formia, che coinvolge gli esercizi commerciali del territorio. Dodici le attività lungo via Vitruvio che hanno aderito alla manifestazione di promozione di una cornice di strade riccamente addobbate, la cui bellezza funga da attrattiva e da efficace richiamo sia per la cittadinanza che per i visitatori.

Gli allestimenti consistenti in addobbi floreali, luci, decorazioni natalizie, presepi, simboli del

Natale e della tradizione formiana o qualsiasi altra forma artistica, sono esposti nelle vetrine e visibili al pubblico sino al 7 gennaio 2023.

I cittadini sceglieranno la vetrina più bella, votando, fino a Lunedì 2 Gennaio, con un “like” sotto l’immagine prescelta che è pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Formia. Il 50% sarà espresso attraverso i social e l’altra metà della votazione sarà decisa da un’apposita giuria tecnica composta da cinque membri – l’assessore allo Sviluppo Economico, il dirigente del Servizio Sviluppo Economico, il presidente della Confcommercio di Formia e due architetti iscritti all’Ordine della Provincia di Latina – che avrà il compito di valutare le originali creazioni.

I primi tre addobbi più votati saranno premiati in denaro:

euro 2.000 alla vetrina prima classificata

euro 1.750 alla vetrina seconda classificata

euro 1.250 alla vetrina terza classificata

“Gli allestimenti hanno rispecchiato in pieno lo spirito, il buon gusto e l’eleganza del concorso che ha l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio sul piano turistico, commerciale e culturale, riscoprendo il valore e il ruolo determinante delle vetrine – commentano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore alle Attività Produttive Chiara Avallone – Un percorso importante che l’amministrazione sta perseguendo con grande interesse per spronare e per ridare slancio e vitalità all’intero comparto, in un’atmosfera di festa creata dalle tradizionali luminarie delle vie e piazze allestite anche grazie al contributo prezioso degli stessi commercianti”.