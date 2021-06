Formia, controlli della Guardia Costiera sulla filiera della pesca: sanzioni e prodotti ittici sequestrati

Sono in corso, da parte dei militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Formia in maniera congiunta con il personale della Motovedetta CP 284 della Direzione Marittima di Civitavecchia, attività di monitoraggio e controllo sull’intera filiera della pesca, dai motopesca della locale marineria ai locali commerciali e agli esercizi di ristorazione del comune di Formia, ciò a tutela della salute dei consumatori finali dei prodotti ittici destinati al consumo.

Nell’ambito di tale attività ispettiva diverse le attività di ristorazione controllate, dove sono state riscontrate dai militari operanti n. quattro violazioni amministrative per un totale di 7.500 Euro di sanzioni e relativo sequestro di circa 5 kg di prodotti ittici privi della prevista tracciabilità.

In particolare in un ristorante è stata riscontrata una violazione in materia di tracciabilità di circa 5 kg di prodotti ittici destinati al consumo da parte della clientela, prontamente posti sotto sequestro per la successiva confisca e distruzione. Nei confronti dello stesso ristoratore è stata elevata un’ulteriore sanzione amministrativa di Euro 2.000 per il mancato rispetto delle procedure previste dal manuale di autocontrollo HCCP, pertanto in materia di norme igienico sanitarie, violazione contestata anche in un’altra attività commerciale.

Nei confronti di un altro ristoratore di Formia invece, i militari operanti, ai quali è stata negata la possibilità di accedere nei locali dove venivano detenuti i prodotti ittici per i relativi controlli, hanno provveduto ad elevare una sanzione amministrativa di Euro 2.000 per intralciare l’attività posta in essere dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo nell’esercizio delle loro funzioni, violazione prevista dall’attuale normativa di riferimento vigente.

Le violazioni in materia igienico sanitaria e quelle relative alla tracciabilità dei prodotti ittici sono fattispecie tenute sotto attenta osservazione dalla Guardia Costiera locale poiché riguardano aspetti posti a tutela del consumatore finale.

Comunicato Stampa Guardia Costiera