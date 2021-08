Formia, denunciata una donna per truffa

Il 3 agosto 2021, in Formia, i carabinieri della locale stazione, al termine di specifica attività d’indagine effettuata in collaborazione con i militari della stazione di Sant’Eustacchio (BS) hanno deferito all’a.g. una donna 64enne per aver creato sul social facebook il profilo di un falso generale dell’esercito, corteggiando in tal modo una donna di Brescia, facendosi accreditare da lei, tramite bonifici ed a più riprese tra il mese di settembre 2020 ed il mese di maggio 2021, la somma di euro 14.000 circa.

Il denaro veniva girato dalla truffatrice, tramite il circuito western union, a cittadini stranieri in corso di identificazione, ricevendo un compenso di euro 300,00 per ogni operazione effettuata.