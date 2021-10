Formia, denunciati tre giovani per rissa

Il 19 ottobre 2021, in Formia, i Carabinieri della locale stazione, al termine di mirata attività investigativa, hanno deferito all’a.g. tre giovani di 22, 20 e 19 anni, identificati in alcuni dei partecipanti alla rissa avvenuta lo scorso 25 settembre in Largo Paone, scaturita per futili motivi, tra i suddetti giovani ed altri ragazzi in corso di identificazione.

Nei confronti dei tre giovani sarà richiesto alla questura l’emissione della misura del Daspo Willy.

L’attività di polizia giudiziaria svolta rientra in una strategia generale di prevenzione e contrasto, coordinata in ambito provinciale dal comandante col. Lorenzo D’Aloia, finalizzata ad analizzare ed arginare questo particolare fenomeno sociale giovanile che, non di rado, genera conseguenze anche gravi per l’incolumità delle persone coinvolte generando allarme sociale nella cittadinanza.