Formia, denunciato 21enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere e con particolare riferimento a quelli inerenti alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari del N.O.RM. – Sezione Radiomobile hanno denunciato un giovane di Formia (LT) cl. 2001, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Nello specifico, nell’ambito di mirati controlli e all’esito di perquisizione personale e domiciliare, il predetto è stato trovato in possesso di grammi 33 di marijuana, un bilancino di precisione digitale, materiale utile al confezionamento dello stupefacente ed un tirapugni in ferro, il tutto sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino.