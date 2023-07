Formia, dichiara false generalità per evitare l’espulsione. Denunciato 24enne

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico, i militari del N.O.RM. –Sezione Radiomobile hanno denunciato in s.l. un 24enne di nazionalità egiziana il quale al fine di eludere i controlli posti in essere dal succitato Reparto si contraddiceva più volte sulla propria identità personale. Il predetto forniva false generalità personali al fine di sottrarsi, come successivamente accertato a seguito di fotosegnalamento, all’esecuzione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale di cui era stato destinatario. Nel medesimo contesto, a seguito di perquisizione personale, il prevenuto è stato trovato in possesso di nr. 2 lame di taglierino rispettivamente di cm. 5 e cm. 9, occultate all’interno della cover del telefono cellulare e poste sotto sequestro.