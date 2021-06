Nel corso della giornata di ieri, in Formia, i carabinieri del locale comando stazione, hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’avvicinamento al coniuge, emesso dal gip del tribunale di cassino per i reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori nei confronti di un 75 enne del luogo, per aver posto in essere, dallo scorso mese di mese di maggio, continui maltrattamenti e minacce nei confronti della consorte 74 enne e della figlia 50 enne.