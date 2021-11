Formia, eletti i Presidenti delle Commissioni

Il Presidente del Consiglio Comunale di Formia, Avv. Pasquale Cardillo Cupo, ha convocato per la serata di ieri la conferenza dei capigruppo e delle singole commissioni per l’elezione dei relativi Presidenti.

Dopo aver aperto la seduta il Presidente del Consiglio ha lasciato la parola ai vari membri, i quali per la Commissione TURISMO hanno eletto come Presidente il Consigliere Mattia Zannella; per la Commissione BILANCIO è stata eletta come Presidente la Consigliera Renata Ranucci; per la Commissione ATTIVITÀ PRODUTTIVE è stata eletta la Consigliera Valentina Di Russo; alla Presidenza della Commissione SERVIZI SOCIALI è stato invece eletto il Consigliere Giuseppe Antigiovanni; per la Commissione LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE e SPORT è stato eletto il Consigliere Antonio Capraro; alla CULTURA invece è stato eletto Presidente il Consigliere Stefano Ciccolella, mentre all’URBANISTICA è stata eletta Presidente la Consigliera Tania Forte.

I membri dell’opposizione, a cui è andata la Presidenza della Commissione TRASPARENZA con il Consigliere Amato La Mura, si sono sempre astenuti ad eccezione della votazione per la Trasparenza.

Alla Presidenza della Commissione Speciale, SALUTE e SANITÀ, è stata invece eletta Caterina Nocella, mentre a Renata Ranucci è andata la Presidenza della Commissione Speciale BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

” Da oggi, quindi, – ha sottolineato il Presidente del Consiglio – anche le Commissioni Consiliari sono tutte istituite, presiedute e pienamente operative.”