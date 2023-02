Formia, emanata circolare per snellire e semplificare procedure commercio

L’indirizzo espresso dall’Amministrazione Comunale agli Uffici preposti, finalizzato ad

approfondimenti su questioni urbanistiche, di commercio ed artigianato, ha portato alla emanazione

di una circolare interpretativa che costituisce un utile strumento per soddisfare le esigenze di

snellezza e semplificazione procedurale delle iniziative commerciali. I Dirigenti preposti al Servizio

Attività Produttive -S.UA.P. e al Servizio Urbanistica ed edilizia privata hanno sottoscritto un

documento in materia di commercio ed artigianato al dettaglio, di esercizi di vicinato e studi

professionali. Il documento, rivolto agli uffici interni, fornisce, contemporaneamente, indicazioni

urbanistiche, commerciali e catastali, con l’evidente obiettivo di consentire di dare risposte certe e

concrete alle istanze dei cittadini.

Il sindaco Gianluca Taddeo – anche in quanto direttamente preposto alla programmazione in

materia urbanistica ed edilizia – si dichiara “doppiamente soddisfatto per questo significativo

risultato che, oltre al risvolto pratico in termini di semplificazione procedurale, denota l’attenzione

di questa Amministrazione verso ogni esigenza di rivitalizzazione del commercio e delle attività

artigianali, in quanto mezzi imprescindibili per la crescita del territorio”.

“Una circolare – spiega l’assessore alle Attività Produttive Chiara Avallone – che trova ragione nella

necessità di superare la confusione generata da dubbi interpretativi di una serie di norme che

rendevano estremamente farraginosa la procedura. Prima di questa circolare, il cittadino che avesse

voluto aprire un negozio di prima necessità o uno studio professionale in un locale commerciale, era

tenuto a richiedere, con conseguente aggravamento dei costi e dilatazione dei tempi, un cambio di

destinazione d’uso, di fatto non giustificato”.

Ora, invece, l’iter amministrativo per intraprendere un’attività economica e destinare un immobile

ad esercizio di vicinato (negozio di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni o a studio

professionale ecc.) sarà molto più snello e semplificato grazie alla totale compatibilità della

destinazione d’uso dei locali commerciali con le attività professionali libere e con quelle

economiche di servizio, anche se qualificate come attività artigianali, senza necessità di un titolo

edilizio di mutamento di destinazione d’uso.

“Un ottimo risultato per il quale sento di dover esprimere un plauso innanzitutto al sindaco

Gianluca Taddeo che, disponendo anche di una formazione tecnica ed avendo trattenuto a sé la

materia urbanistica, ha immediatamente compreso le problematiche sottese, mostrandosi da subito

sensibile alle grandi difficoltà incontrate dai cittadini. Si è, dunque, speso per dare una risposta

concreta ed efficace alla città”, conclude l’assessore Avallone. Il sindaco Taddeo dichiarando di

essere “consapevole che questa importante azione di semplificazione procedurale andrà a risolvere

problematiche da tempo avvertite in Città e sinora irrisolte”, rassicura che “l’azione politica

dell’Amministrazione comunale proseguirà nell’ottica della valorizzazione e del rilancio delle

iniziative economiche”.