Formia, eseguita ordinanza di misura cautelare nei confronti di un 52enne

Il 17 febbraio 2021, nel corso della serata, in Formia, i carabinieri della locale stazione, in collaborazione con la sezione radiomobile della locale compagnia, hanno dato esecuzione all’ ordinanza di misura cautelare che dispone gli arresti domiciliari, in sostituzione del divieto di dimora, emessa dal tribunale di napoli il 16.02.2021, per i reati di estorsione, associazione per delinquere e rapina, nei confronti di un 52enne, domiciliato a Formia.

L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in un comune del napoletano, così come disposto dall’a.g.